Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Kiểm tra thiết kế hồ sơ để xin ý kiến, thẩm duyệt PCCC các dự án

• Phối hợp với các bộ môn khác trong Ban KSTK và Bộ phận Pháp lý để đóng góp thêm ý kiến trong việc xác định các chỉ tiêu, phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy của công trình theo đúng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định của pháp luật Việt Nam.

• Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các đơn vị thuộc Khối xây dựng trong công tác T&C bàn giao, tư vấn kỹ thuật, thủ tục thẩm định thiết kế PCCC. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Khối trong công tác kiểm soát chất lượng thiết kế, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các Bộ, Sở ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

• Kiểm tra chất lượng công trình theo chuyên đề (Là thành viên tham gia hội đồng quản lý chất lượng công trình xây dựng, tham gia định kỳ/ đánh giá theo chuyên đề)

• Kiểm tra quy trình và tuân thủ giám sát thực hiện các bước trong quá trình thi công

• Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo