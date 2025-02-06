Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại BIM GROUP
- Hà Nội: Tòa nhà Hà Nội Aqua Central, 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra thiết kế hồ sơ để xin ý kiến, thẩm duyệt PCCC các dự án
• Phối hợp với các bộ môn khác trong Ban KSTK và Bộ phận Pháp lý để đóng góp thêm ý kiến trong việc xác định các chỉ tiêu, phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy của công trình theo đúng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định của pháp luật Việt Nam.
• Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các đơn vị thuộc Khối xây dựng trong công tác T&C bàn giao, tư vấn kỹ thuật, thủ tục thẩm định thiết kế PCCC. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Khối trong công tác kiểm soát chất lượng thiết kế, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng.
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các Bộ, Sở ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.
• Kiểm tra chất lượng công trình theo chuyên đề (Là thành viên tham gia hội đồng quản lý chất lượng công trình xây dựng, tham gia định kỳ/ đánh giá theo chuyên đề)
• Kiểm tra quy trình và tuân thủ giám sát thực hiện các bước trong quá trình thi công
• Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành PCCC, Hệ thống kỹ thuật công trình hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm:
Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI