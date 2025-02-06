Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên khách hàng cá nhân BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BIM GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
BIM GROUP

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại BIM GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hà Nội Aqua Central, 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra thiết kế hồ sơ để xin ý kiến, thẩm duyệt PCCC các dự án
• Phối hợp với các bộ môn khác trong Ban KSTK và Bộ phận Pháp lý để đóng góp thêm ý kiến trong việc xác định các chỉ tiêu, phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy của công trình theo đúng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định của pháp luật Việt Nam.
• Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các đơn vị thuộc Khối xây dựng trong công tác T&C bàn giao, tư vấn kỹ thuật, thủ tục thẩm định thiết kế PCCC. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Khối trong công tác kiểm soát chất lượng thiết kế, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng.
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các Bộ, Sở ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.
• Kiểm tra chất lượng công trình theo chuyên đề (Là thành viên tham gia hội đồng quản lý chất lượng công trình xây dựng, tham gia định kỳ/ đánh giá theo chuyên đề)
• Kiểm tra quy trình và tuân thủ giám sát thực hiện các bước trong quá trình thi công
• Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành PCCC, Hệ thống kỹ thuật công trình hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm:

Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM GROUP

BIM GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

