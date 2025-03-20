Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Fastboy Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Fastboy Marketing
- Hồ Chí Minh: 56a Lê Khôi, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 600 USD
- Hướng dẫn triển khai phần mềm cho khách hàng.
- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và tính năng của sản phẩm.
- Kiểm tra xác nhận lỗi, báo cáo và tìm hướng xử lý.
- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về dịch vụ kỹ thuật.
- Ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng.
- Hỗ trợ các bộ phận khác về mặt kỹ thuật.
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
- Tổng kết và làm báo cáo các số liệu liên quan đến công việc.
- Nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training cụ thể bài bản từ công ty
- Có kiến thức về phần mềm hoặc yêu thích công nghệ
- Tiếng anh giao tiếp trung bình khá
Tại Fastboy Marketing Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fastboy Marketing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
