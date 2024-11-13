Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: Văn Chấn

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai kế hoạch cá nhân trong việc kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân (KHCN).
Thiết lập, phát triển mạng lưới quan hệ KHCN: Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới; Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đặc điểm sản phẩm, tư vấn cho khách hàng các các gói giải pháp tài chính phù hợp (tín dụng, huy động vốn, kiều hối, thẻ, bảo hiểm và các dịch vụ khác); Truyền thông chăm sóc, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho khách hàng; Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ, ...
Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với KHCN: Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu thông tin Khách hàng; Huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các KHCN; Tăng trưởng dư nợ; Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ; Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN; Quản lý chăm sóc, khai thác khách hàng được phân giao,...
Thực hiện các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán...).
Kiến thức: Có kiến thức về Sản phẩm - Dịch vụ của Ngân hàng (huy động, bảo hiểm, kiểu hối, tín dụng....); Nắm được văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng/thẩm định, hiểu biết về quy trình cấp tín dụng cá nhân, thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo.
Kỹ năng: Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng định giá; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

