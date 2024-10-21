Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bao Bì TQT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Bao Bì TQT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 378 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tư vấn và giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm của công ty sản xuất
• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng
• Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
• Tương tác với các phòng ban khác (kế hoạch, kế toán, sản xuất,...) để công việc được thuận lợi.
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Thực hiện các báo cáo tuần/tháng theo yêu cầu của cấp quản lý (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì. Công ty sẽ có chương trình đào tạo đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm trong ngành.
• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
• Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm cao
• Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn. Tối thiểu 8.000.000đ/tháng. Gói thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cơ bản + KPI + % Hoa hồng
• Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty..
• Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
• Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, Team building cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật).
• Môi trường làm việc chuyện nghiệp, thân thiện, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến
• Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h-17h
• Ngày nghỉ : Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Phùng Chí Kiên, phường Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

