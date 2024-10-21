Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 378 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Tư vấn và giới thiệu đến khách hàng về các sản phẩm của công ty sản xuất
• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng
• Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
• Tương tác với các phòng ban khác (kế hoạch, kế toán, sản xuất,...) để công việc được thuận lợi.
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Thực hiện các báo cáo tuần/tháng theo yêu cầu của cấp quản lý (nếu có)
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất.
Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập không giới hạn. Tối thiểu 8.000.000đ/tháng. Gói thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cơ bản + KPI + % Hoa hồng
• Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty..
• Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
• Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, Team building cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật).
• Môi trường làm việc chuyện nghiệp, thân thiện, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến
• Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h-17h
• Ngày nghỉ : Chủ Nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
