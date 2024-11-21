Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 117 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)

Mức lương
117 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lầu 10, Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 117 - 70 Triệu

Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp địa phương theo phương thức online và offline;
Kết nối và gặp gỡ trực tiếp các khách hàng doanh nghiệp để tư vấn cho khách về dịch vụ của nền tảng Alibaba (đăng ký thành viên, quảng cáo sản phẩm, v.v...);
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 117 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng tại thị trường địa phương.
Hiểu về quy trình bán hàng của SMEs hoặc B2B từ tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng tiềm năng đến khi hoàn thành giao dịch.

Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 11.700.000 đồng + hoa hồng từ 10-20% không giới hạn;
Lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp minh bạch, rõ ràng;
Hệ thống đào tạo nghiệp vụ hoàn chỉnh (Đào tạo nhân viên mới + Đào tạo hàng tháng của trụ sở chính).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Saigon Centre Tower 2, 67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

