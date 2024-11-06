Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thửa 295 Lô Lk15 Himlam, Hùng Vương, Hồng Bàng

- Tiến hành khảo sát và đánh giá về nhu cầu mua hàng, xác định khách hàng tiềm năng

- Tư vấn bán hàng (Điện thoại, email, trực tiếp...)

- Lập kế hoạch Công tác tuần, trình TPKD phê duyệt, triển khai theo kế hoạch được duyệt

- Xây dựng và cải tiến các tài liệu liên quan đến công tác bán hàng như các quy trình, hướng dẫn, chương trình, quy định,...

- Thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của Công ty, quản lý và lưu trữ hồ sơ tại Bộ phận, phối hợp với các Bộ phận khác.

- Cập nhật và theo dõi thông tin, thị trường năng lượng,...để tư vấn cho khách hàng

- Báo cáo công việc hàng ngày (Trong thời gian thử việc)

- Báo cáo kết quả bán hàng và doanh thu thực tế (hàng tuần)

- Đối chiếu doanh thu, công nợ với Bộ phận Kế toán (hàng tháng)

- Tham gia các khóa đào tạo về phát triển các kỹ năng, chuyên môn do Bộ phận và Công ty tổ chức, Hoặc Công ty tài trợ đi học.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với năng lực cũng như quy định của Công ty và Pháp Luật theo sự phân công và chỉ đạo của cấp trên

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, kiên trì, chủ động, nhanh nhẹn.

- Kinh nghiệm: Ít nhất có 01 năm kinh nghiệm làm về bán hàng.

- Tuổi: 22-35

- Giới tính: Không yêu cầu

- Biết ngoại ngữ và lái xe là một lợi thế

- Yêu cầu khác: Dễ tạo thiện cảm, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp: 10 triệu

- Thưởng kinh doanh: Theo hiệu quả công việc và Qui định của Công ty, thu nhập không hạn chế (10 ≥ 30 triệu).

- Đưởng hưởng chế độ phụ cấp khi đi Công tác./Theo quy định của Công ty về việc đi Công tác.

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng các dịp Lễ, Tết vv...

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo Quy định của công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo do Công ty tài trợ chi phí để nâng cao nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc thân thiện, gắn kết đội ngũ.

- Có cơ hội đươc tiếp xúc và làm việc với những người đứng đầu các doanh nghiệp, mở rộng mối quan hệ, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống.

- Thời gian làm việc linh hoạt và chủ động, được nghỉ ngày Thứ 7 và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

