Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thửa 295 Lô Lk15 Himlam, Hùng Vương, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tiến hành khảo sát và đánh giá về nhu cầu mua hàng, xác định khách hàng tiềm năng
- Tư vấn bán hàng (Điện thoại, email, trực tiếp...)
- Lập kế hoạch Công tác tuần, trình TPKD phê duyệt, triển khai theo kế hoạch được duyệt
- Xây dựng và cải tiến các tài liệu liên quan đến công tác bán hàng như các quy trình, hướng dẫn, chương trình, quy định,...
- Thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của Công ty, quản lý và lưu trữ hồ sơ tại Bộ phận, phối hợp với các Bộ phận khác.
- Cập nhật và theo dõi thông tin, thị trường năng lượng,...để tư vấn cho khách hàng
- Báo cáo công việc hàng ngày (Trong thời gian thử việc)
- Báo cáo kết quả bán hàng và doanh thu thực tế (hàng tuần)
- Đối chiếu doanh thu, công nợ với Bộ phận Kế toán (hàng tháng)
- Tham gia các khóa đào tạo về phát triển các kỹ năng, chuyên môn do Bộ phận và Công ty tổ chức, Hoặc Công ty tài trợ đi học.
- Thực hiện các công việc khác phù hợp với năng lực cũng như quy định của Công ty và Pháp Luật theo sự phân công và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, kiên trì, chủ động, nhanh nhẹn.
- Kinh nghiệm: Ít nhất có 01 năm kinh nghiệm làm về bán hàng.
- Tuổi: 22-35
- Giới tính: Không yêu cầu
- Biết ngoại ngữ và lái xe là một lợi thế
- Yêu cầu khác: Dễ tạo thiện cảm, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp: 10 triệu
- Thưởng kinh doanh: Theo hiệu quả công việc và Qui định của Công ty, thu nhập không hạn chế (10 ≥ 30 triệu).
- Đưởng hưởng chế độ phụ cấp khi đi Công tác./Theo quy định của Công ty về việc đi Công tác.
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng các dịp Lễ, Tết vv...
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo Quy định của công ty.
- Được tham gia các khóa đào tạo do Công ty tài trợ chi phí để nâng cao nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc thân thiện, gắn kết đội ngũ.
- Có cơ hội đươc tiếp xúc và làm việc với những người đứng đầu các doanh nghiệp, mở rộng mối quan hệ, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống.
- Thời gian làm việc linh hoạt và chủ động, được nghỉ ngày Thứ 7 và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thửa 295 Lô Lk15 Himlam, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

