Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Số 40 Park River, KĐT EcoPark, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.
Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty với khách hàng, triển khai chính sách của công ty đến khách hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Quản lý công nợ các khách hàng phụ trách.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành dược, quản trị kinh doanh, kinh tế,...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí sales thị trường B2B, ưu tiên từng làm về mảng dược mỹ phẩm.
Năng động, hoạt ngôn, chủ động sắp xếp công việc
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dược mỹ phẩm, đam mê kinh doanh, xác định dược mỹ phẩm là lĩnh vực gắn bó để phát triển sự nghiệp; tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, ham học và cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF Thì Được Hưởng Những Gì
Được đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, team building, du lịch,...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tạo mọi điều kiện phát huy hết khả năng, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức một cách thiết thực và thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
