Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Số 40 Park River, KĐT EcoPark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.
Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty với khách hàng, triển khai chính sách của công ty đến khách hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Quản lý công nợ các khách hàng phụ trách.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành dược, quản trị kinh doanh, kinh tế,...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí sales thị trường B2B, ưu tiên từng làm về mảng dược mỹ phẩm.
Năng động, hoạt ngôn, chủ động sắp xếp công việc
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dược mỹ phẩm, đam mê kinh doanh, xác định dược mỹ phẩm là lĩnh vực gắn bó để phát triển sự nghiệp; tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, ham học và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF Thì Được Hưởng Những Gì

Được đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, team building, du lịch,...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tạo mọi điều kiện phát huy hết khả năng, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức một cách thiết thực và thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO INNOCEF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: D126 Phố Trúc, KĐT Ecopark.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job244555
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất