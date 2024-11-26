Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Từ 11 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp có phúc lợi dành cho nhân viên đi khám định kỳ hằng năm

+ Tiếp cân, chăm sóc và đưa ra gói khám phù hợp với nhu cầu của khách hàng

+ Chốt đơn và chăm sóc khách hàng trong quá trình khách háng sử dụng dịch vụ.

+ Theo dõi và thu hồi công nợ. Chăm sóc khách hàng sau sales.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm sales B2B hoặc dịch vụ y tế là điểm cộng

+ Tiếng Anh khá (thường xuyên giao tiếp và sử dụng trong công việc )

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt

+ Phản hồi nhanh với khách hàng và có thể định hướng khách hàng tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

+ BHXH full lương, Phép năm 12 ngày/ năm

+ Lương tháng 13, du lịch thường niên + Có gói khám toàn diện cho bản thân miễn phí và gói ưu đãi dành cho người thân.

+ Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và luôn hỗ trợ nhau trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin