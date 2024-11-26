Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Từ 11 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp có phúc lợi dành cho nhân viên đi khám định kỳ hằng năm
+ Tiếp cân, chăm sóc và đưa ra gói khám phù hợp với nhu cầu của khách hàng
+ Chốt đơn và chăm sóc khách hàng trong quá trình khách háng sử dụng dịch vụ.
+ Theo dõi và thu hồi công nợ. Chăm sóc khách hàng sau sales.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm sales B2B hoặc dịch vụ y tế là điểm cộng
+ Tiếng Anh khá (thường xuyên giao tiếp và sử dụng trong công việc )
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt
+ Phản hồi nhanh với khách hàng và có thể định hướng khách hàng tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

+ BHXH full lương, Phép năm 12 ngày/ năm
+ Lương tháng 13, du lịch thường niên + Có gói khám toàn diện cho bản thân miễn phí và gói ưu đãi dành cho người thân.
+ Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và luôn hỗ trợ nhau trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-tren-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257256
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất