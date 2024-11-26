Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R11.7 – KĐT Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Tìm kiếm nguồn ứng viên Đại lý, tuyển đại lý theo quy trình của công ty
- Phối hợp tổ chức các chương trình Workshop/ Hội nghị Khách hàng
- Tham gia các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại với các đối tác của công ty
- Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới, ưu đãi dịp lễ, tri ân khách hàng...
- Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng từ công ty.
- Lưu trữ dữ liệu và lập báo cáo công việc định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp nội bộ và các cuộc họp với cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ , đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự > 2 năm.
- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc
- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản ( Net take home ) : 6 triệu
- Hỗ trợ xăng xe, Điện thoại : 1 triệu
- KPIs tháng : >=1 triệu ( Theo tháng )
- Incentive ( Trả theo Năm tài chính - chưa trừ thuế thu nhập )
- Thưởng % trên tổng P của TY Health Supplements ( Lợi nhuận ròng của công ty sau khi trừ các khoản chi phí, thuế... theo quy định nhà nước) với Điều kiện cùng công ty hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm tài chính.
- Lương tháng 13 (Theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt đủ mục tiêu)
- Ký HĐLĐ và có đầy đủ các chính sách của NLĐ: BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: R11.7 Khu biệt thự Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257270
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất