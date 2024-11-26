Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R11.7 – KĐT Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Tìm kiếm nguồn ứng viên Đại lý, tuyển đại lý theo quy trình của công ty

- Phối hợp tổ chức các chương trình Workshop/ Hội nghị Khách hàng

- Tham gia các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại với các đối tác của công ty

- Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới, ưu đãi dịp lễ, tri ân khách hàng...

- Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng từ công ty.

- Lưu trữ dữ liệu và lập báo cáo công việc định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp nội bộ và các cuộc họp với cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ , đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự > 2 năm.

- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc

- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản ( Net take home ) : 6 triệu

- Hỗ trợ xăng xe, Điện thoại : 1 triệu

- KPIs tháng : >=1 triệu ( Theo tháng )

- Incentive ( Trả theo Năm tài chính - chưa trừ thuế thu nhập )

- Thưởng % trên tổng P của TY Health Supplements ( Lợi nhuận ròng của công ty sau khi trừ các khoản chi phí, thuế... theo quy định nhà nước) với Điều kiện cùng công ty hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm tài chính.

- Lương tháng 13 (Theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt đủ mục tiêu)

- Ký HĐLĐ và có đầy đủ các chính sách của NLĐ: BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin