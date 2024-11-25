Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giao tiếp, trao đổi với khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok, ...) và các nền tảng trực tuyến của công ty.
Giới thiệu, thúc đẩy bán cho khách hàng về những sản phẩm đi kèm hoặc combo.
Đề xuất giải pháp tăng doanh số bán hàng thông qua nội dung trò chuyện, xu hướng chốt đơn.
Trả lời những câu hỏi của khách hàng và thuyết phục để chốt đơn hàng sản phẩm của công ty (dược mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung...).
Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, xử lý trong trường hợp có phản hồi tiêu cực và đưa tới khách hàng dịch vụ chăm sóc thật tốt.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng từ 6 tháng
Có kinh nghiệm trực page là một lợi thế lớn
Ưu tiên các bạn có định hướng và yêu thích kinh doanh, bán lẻ, có kiến thức về dược mỹ phẩm, y khoa, dinh dưỡng là lợi thế
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp ngành y, dược, dinh dưỡng, ...
Tỉ mỉ, cẩn thận và nhanh nhẹn trong công việc
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (8-10 triệu/ tháng) + Lương theo KPI doanh số. Thu nhập từ 12- 30 triệu/ tháng.
Được cung cấp Kiểm tra sức khỏe thường niên, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm sức khoẻ và chế độ ngày nghỉ theo luật Lao Động Việt Nam.
Nhận ưu đãi khi mua hàng nội bộ.
Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy Friday, Sinh nhật tháng, các CLB, Workshop về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

