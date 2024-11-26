Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa DMC

- 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Nền Tảng đang tìm kiếm ứng viên năng động và nhiệt huyết cho vị trí Đại diện Kinh doanh, với cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành ngành thẩm mỹ với sản phẩm dược thẩm mỹ và thiết bị y tế cao cấp.
Công ty Cổ phần Nền Tảng
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng phân phối các sản phẩm mỹ phẩm, dược mỹ phẩm của công ty.
- Giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho khách hàng về các giải pháp làm đẹp/dược mỹ phẩm phù hợp.
- Thực hiện quy trình bán hàng từ tư vấn, ký hợp đồng, lập đơn hàng, cho đến theo dõi giao hàng và quản lý công nợ.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về xu hướng tiêu dùng, đề xuất chiến lược bán hàng.
- Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất phương án cải thiện.
- Tham gia các sự kiện, hội thảo về ngành mỹ phẩm, dược mỹ phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành thuộc khối Kinh tế (ưu tiên ứng viên từ Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế).
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong lĩnh vực B2B ngành mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, hoặc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Kinh nghiệm:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh là một lợi thế.
Ngoại ngữ:
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thương lượng, và chốt sales xuất sắc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Sử dụng Word, Excel và các phần mềm quản lý bán hàng.
Phẩm chất:
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực cao.
Ham học hỏi, chủ động, có tinh thần cầu tiến.
Tác phong chỉnh chu, hình thức ưa nhìn.
Có tố chất sales, nhạy bén với số liệu.
Ưu tiên ứng viên có network và am hiểu thị trường mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, dược thẩm mỹ.

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng doanh số phù hợp với năng lực và hiệu quả làm việc.
phù hợp với năng lực và hiệu quả làm việc.
Thưởng theo kết quả kinh doanh, các dịp lễ, Tết và theo chính sách của công ty.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ đóng 100% trên lương thỏa thuận (BHXH, BHYT, BHTN).
100% trên lương thỏa thuận (BHXH, BHYT, BHTN).
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, dựa trên năng lực và kết quả làm việc.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển bản thân.
Tham gia các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành để mở rộng kiến thức và năng lực kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 5, Tầng 6, số 52, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

