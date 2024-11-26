Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157

- 159 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

SKLEER GEL là sản phẩm được phát triển bởi tổ chức nghiên cứu y dược quốc tế ACATAC,INC. Trụ sở tại LOS Angels, Hoa Kỳ. Với công thức độc đáo, SKLEER GEL đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ và bán trên toàn thế giới.
SKLEER GEL
Tại Việt Nam, SKLEER GEL đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng và sử dụng của các bác sĩ Da liễu hàng đầu trên khắp cả nước, sản phẩm hiện đang được sử dụng tại các bệnh viện chuyên khoa, phòng khám quốc tế, TMV, Spa,...
Nhằm mở rộng thị trường, hiện chúng tôi đang cần tuyển đội ngũ Kinh doanh Thị trường dòng sản phẩm của Nhãn hàng SKLEER:
Nhãn hàng SKLEER:
Đi thị trường, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các Khách hàng thuộc các kênh: Chuỗi OTC & chuỗi Beauty/ ETC & Clinic thuộc khu vực TPHCM
Mỏ rộng, phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn phụ trách
Xây dựng kênh phân phối, triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng
Trưng bày cửa hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Quản lý, kiểm tra trình trạng đơn hàng
Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc điểm bán hàng...
Lập kế hoạch bán hàng, phân bổ doanh thu, hàng tồn kho cho các kênh
Lưu trữ thông tin KH, lập báo cáo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương (có mối quan hệ với hệ thống Bệnh viện, phòng khám da liễu/ Chuỗi OTC & Beauty là một lợi thế)
Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng
Năng động, hoạt bát, xử lý tình huống linh hoạt
Sẳn sàng di chuyển và có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng tương xứng với năng lực
Thu nhập: từ 10 – 25 triệu/tháng (lương + thưởng doanh số + KPIs)
Được trang bị đồng phục + máy tính phục vụ công việc
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hỗ trợ, đào tạo về kiến thức, chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí
Môi trường trẻ năng động, sản phẩm uy tín chất lượng trên thị trường toàn quốc, luôn đặt chữ TÂM lên đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 134 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257258
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY
Hạn nộp: 19/12/2024
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Tuyển Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
Hạn nộp: 19/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV KẾT GIAO PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ( IDECO)
Hạn nộp: 25/12/2024
Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 24/12/2024
Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Tuyển Nhân Viên Sales Online thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất