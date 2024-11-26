Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
- Hồ Chí Minh: 157
- 159 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
SKLEER GEL là sản phẩm được phát triển bởi tổ chức nghiên cứu y dược quốc tế ACATAC,INC. Trụ sở tại LOS Angels, Hoa Kỳ. Với công thức độc đáo, SKLEER GEL đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ và bán trên toàn thế giới.
Tại Việt Nam, SKLEER GEL đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng và sử dụng của các bác sĩ Da liễu hàng đầu trên khắp cả nước, sản phẩm hiện đang được sử dụng tại các bệnh viện chuyên khoa, phòng khám quốc tế, TMV, Spa,...
Nhằm mở rộng thị trường, hiện chúng tôi đang cần tuyển đội ngũ Kinh doanh Thị trường dòng sản phẩm của Nhãn hàng SKLEER:
Đi thị trường, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các Khách hàng thuộc các kênh: Chuỗi OTC & chuỗi Beauty/ ETC & Clinic thuộc khu vực TPHCM
Mỏ rộng, phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn phụ trách
Xây dựng kênh phân phối, triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng
Trưng bày cửa hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Quản lý, kiểm tra trình trạng đơn hàng
Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc điểm bán hàng...
Lập kế hoạch bán hàng, phân bổ doanh thu, hàng tồn kho cho các kênh
Lưu trữ thông tin KH, lập báo cáo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng
Năng động, hoạt bát, xử lý tình huống linh hoạt
Sẳn sàng di chuyển và có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 10 – 25 triệu/tháng (lương + thưởng doanh số + KPIs)
Được trang bị đồng phục + máy tính phục vụ công việc
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hỗ trợ, đào tạo về kiến thức, chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí
Môi trường trẻ năng động, sản phẩm uy tín chất lượng trên thị trường toàn quốc, luôn đặt chữ TÂM lên đầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
