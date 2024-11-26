Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 - 159 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

SKLEER GEL là sản phẩm được phát triển bởi tổ chức nghiên cứu y dược quốc tế ACATAC,INC. Trụ sở tại LOS Angels, Hoa Kỳ. Với công thức độc đáo, SKLEER GEL đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ và bán trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, SKLEER GEL đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng và sử dụng của các bác sĩ Da liễu hàng đầu trên khắp cả nước, sản phẩm hiện đang được sử dụng tại các bệnh viện chuyên khoa, phòng khám quốc tế, TMV, Spa,...

Nhằm mở rộng thị trường, hiện chúng tôi đang cần tuyển đội ngũ Kinh doanh Thị trường dòng sản phẩm của Nhãn hàng SKLEER:

Đi thị trường, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các Khách hàng thuộc các kênh: Chuỗi OTC & chuỗi Beauty/ ETC & Clinic thuộc khu vực TPHCM

Mỏ rộng, phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn phụ trách

Xây dựng kênh phân phối, triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng

Trưng bày cửa hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Quản lý, kiểm tra trình trạng đơn hàng

Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc điểm bán hàng...

Lập kế hoạch bán hàng, phân bổ doanh thu, hàng tồn kho cho các kênh

Lưu trữ thông tin KH, lập báo cáo

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương (có mối quan hệ với hệ thống Bệnh viện, phòng khám da liễu/ Chuỗi OTC & Beauty là một lợi thế)

Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng

Năng động, hoạt bát, xử lý tình huống linh hoạt

Sẳn sàng di chuyển và có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng tương xứng với năng lực

Thu nhập: từ 10 – 25 triệu/tháng (lương + thưởng doanh số + KPIs)

Được trang bị đồng phục + máy tính phục vụ công việc

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được hỗ trợ, đào tạo về kiến thức, chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí

Môi trường trẻ năng động, sản phẩm uy tín chất lượng trên thị trường toàn quốc, luôn đặt chữ TÂM lên đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SINH HỌC THIÊN HÀ

