Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 - 10 Bàu Cát, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thực hiện soi da, hỗ trợ Bác sĩ da liễu xác định các vấn đề về da của KH.

- Tư vấn, lên chương trình Chăm sóc và điều trị da phù hợp cho KH.

- Quản lý đội nhóm từ 5 - 7 chuyên viên tư vấn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình chốt sale.

- Hỗ trợ KH trong việc thực hiện thủ tục mua sản phẩm , dịch vụ của công ty.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với KH.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành dịch vụ khách hàng, tư vấn. Ưu tiên đã làm việc tại các spa, thẩm mỹ viện.

- Có kĩ năng quản lý, lên phương án hỗ trợ các nhân viên tư vấn

- Ngoại hình ưa nhìn, da không gặp nhiều vấn đề

-Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng 8-10tr + Phụ cấp + %HH = Tổng thu nhập: 15 - 30 triệu

- Đóng BHXH từ tháng đầu tiên

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Thưởng lễ tết, nghỉ phép năm, quà sinh nhật, teambuilding,....

