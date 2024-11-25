Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Venesa

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8

- 10 Bàu Cát, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thực hiện soi da, hỗ trợ Bác sĩ da liễu xác định các vấn đề về da của KH.
- Tư vấn, lên chương trình Chăm sóc và điều trị da phù hợp cho KH.
- Quản lý đội nhóm từ 5 - 7 chuyên viên tư vấn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình chốt sale.
- Hỗ trợ KH trong việc thực hiện thủ tục mua sản phẩm , dịch vụ của công ty.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với KH.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành dịch vụ khách hàng, tư vấn. Ưu tiên đã làm việc tại các spa, thẩm mỹ viện.
- Có kĩ năng quản lý, lên phương án hỗ trợ các nhân viên tư vấn
- Ngoại hình ưa nhìn, da không gặp nhiều vấn đề
-Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng 8-10tr + Phụ cấp + %HH = Tổng thu nhập: 15 - 30 triệu
- Đóng BHXH từ tháng đầu tiên
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Thưởng lễ tết, nghỉ phép năm, quà sinh nhật, teambuilding,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

