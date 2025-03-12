Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 2N7B KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
+ Chăm sóc, phát triển khách hàng hiện hữu được giao
+ Tìm kiếm khách hàng mới theo kênh ngân hàng, kênh Showroom được giao
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kinh doanh( bán hàng) có kinh nghiệm về bảo hiểm - tài chính là 1 lợi thế.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Chủ động trong công việc
- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Chủ động trong công việc
Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 6-10 triệu/tháng + Lương kinh doanh.
- Được hưởng chế độ hoa hồng từ khách hàng được giao và khách hàng tìm kiếm, Kpi doanh thu thấp.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm, thưởng các ngày lễ tết, du lịch nước ngoài.
- Được hưởng chế độ hoa hồng từ khách hàng được giao và khách hàng tìm kiếm, Kpi doanh thu thấp.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm, thưởng các ngày lễ tết, du lịch nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI