Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2N7B KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

+ Chăm sóc, phát triển khách hàng hiện hữu được giao

+ Tìm kiếm khách hàng mới theo kênh ngân hàng, kênh Showroom được giao

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kinh doanh( bán hàng) có kinh nghiệm về bảo hiểm - tài chính là 1 lợi thế.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát

- Chủ động trong công việc

Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6-10 triệu/tháng + Lương kinh doanh.

- Được hưởng chế độ hoa hồng từ khách hàng được giao và khách hàng tìm kiếm, Kpi doanh thu thấp.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm, thưởng các ngày lễ tết, du lịch nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc

