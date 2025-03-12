Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2N7B KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

+ Chăm sóc, phát triển khách hàng hiện hữu được giao
+ Tìm kiếm khách hàng mới theo kênh ngân hàng, kênh Showroom được giao

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kinh doanh( bán hàng) có kinh nghiệm về bảo hiểm - tài chính là 1 lợi thế.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Chủ động trong công việc

Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6-10 triệu/tháng + Lương kinh doanh.
- Được hưởng chế độ hoa hồng từ khách hàng được giao và khách hàng tìm kiếm, Kpi doanh thu thấp.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm, thưởng các ngày lễ tết, du lịch nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Âu Lạc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn số 2-N7B, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

