Tuyển Tư vấn bảo hiểm Tập đoàn BDS Vimefulland làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mô tả công việc

• Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

• Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm cao cấp nhất

• Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đặt ra

• Chăm sóc khách hàng sau bán

Nguồn khách hàng công ty hỗ trợ:

• Khách hàng tham dự hội thảo/ workshop định kì của công ty

• Khách hàng do quản lý hỗ trợ tùy thời điểm và cam kết cá nhân/team

• Độ tuổi: 22 - 35 tuổi (từ 1990 - 2002) - yêu cầu bắt buộc

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên UV học các chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị khách sạn, marketing,...)

• Có kỹ năng giao tiếp tốt

• Có kinh nghiệm sales và mở rộng tệp khách hàng là một lợi thế

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng...

• Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

