Tuyển Tư vấn bảo hiểm Tập đoàn BDS Vimefulland làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Tập đoàn BDS Vimefulland
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 89 Phố Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Mô tả công việc
• Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
• Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm cao cấp nhất
• Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đặt ra
• Chăm sóc khách hàng sau bán
Nguồn khách hàng công ty hỗ trợ:
• Khách hàng tham dự hội thảo/ workshop định kì của công ty
• Khách hàng do quản lý hỗ trợ tùy thời điểm và cam kết cá nhân/team
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 22 - 35 tuổi (từ 1990 - 2002) - yêu cầu bắt buộc
• Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên UV học các chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị khách sạn, marketing,...)
• Có kỹ năng giao tiếp tốt
• Có kinh nghiệm sales và mở rộng tệp khách hàng là một lợi thế
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng...
• Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Tập đoàn BDS Vimefulland Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BDS Vimefulland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
