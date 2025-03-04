Tuyển Tư vấn bảo hiểm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận, thiết lập xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
Thực hiện tư vấn, chốt Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ với Khách hàng;
Theo dõi và nhắc phí tái tục các Hợp đồng bảo hiểm đã phát hành;
Chăm sóc và tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành thuộc khối kinh tế.
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tư vấn sản phẩm bảo hiểm, ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực bancassurance.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12- 18 triệu trở lên + Hoa hồng lên đến 40% (Thu nhập không giới hạn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

