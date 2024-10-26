Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 15 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà kho vận Mapletree Logistics Park 1, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Quản lý theo dõi, vận hành, vệ sinh , bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, Thăm dầu bồn chứa dầu, liên lạc cảnh sát PCCC địa phương để tổ chức diễn tập PCCC tại cơ sở. Quản lý và theo dõi vận hành, vệ sinh , bảo trì hệ thống xử lý và cấp khí (bao gồm máy lạnh cục bộ), liên lạc hiệu chuẩn các thiết bị đó lường lắp đạt trên hệ thống theo quy định, kiểm đính an toàn cho các thiết bị vận hành chịu áp lực theo quy định. Kiểm tra các thiết bị sử dụng trong hoạt động cấp phát tại kho (băng chuyền, Thang nâng hàng, xe nâng, kệ kho) Quản Lý cấp và thoát nước của toàn bộ hệ thống kho liên lạc khu công nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn nước sử dụng.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi 25 trở lên , sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, dễ nhìn Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt – Lạnh, Kinh nghiệm về hệ thống lạnh chiller. Kinh nghiệm làm việc từ 3 - 5 năm bảo trì cho nhà máy hoặc kho bảo quản. Tác phong chuyên nghiệp, chững chạc, nhanh nhẹn. Trung thực, cẩn thận, kỹ lưỡng, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng Autocad, Word, Excel và các phần mềm liên quan thành thạo Hiểu biết hệ thống BMS, điện – điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC. Đọc hiểu bản vẽ hoàn công. Có nghiệp vụ về an toàn lao động vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo. Lương cạnh tranh tương xứng với năng lực chuyên môn. Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty 12 ngày phép/năm (được tính lùi cho thời gian thử việc) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Du lịch, nghỉ dưỡng thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.