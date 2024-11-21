Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 ngách 64/84 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Long Biên

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- (70%) Lên kế hoạch, trực tiếp quay - dựng các video sản phẩm, video truyền thông, video quảng cáo, video quảng bá doanh nghiệp, ...
- Tư vấn & đề xuất các dự án phù hợp với tình hình thực tế
- Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty trên các kênh media: Youtube, Facebook, Website, Tiktok ...
- (30%) Chụp ảnh, thiết kế đồ họa và các công việc liên quan khác khi cần.
- Phối hợp & hỗ trợ cùng với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hóa kết quả kinh doanh
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm quay - dựng - edit phim ảnh cơ bản như: Premiere, DaVinci, After Effect, Photoshop, Illustrator ...
- Có khả năng sáng tạo, tư duy, ý tưởng & năng khiếu thẩm mỹ về hình ảnh, quay - dựng, chụp ảnh ...
- Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc
- Làm việc độc lập, sáng tạo, trách nhiệm
- Ưu tiên biết lái xe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng NET theo thỏa thuận
- Thưởng theo chế độ / dự án của công ty
- Công việc thách thức, thu nhập tương xứng với kết quả công việc
- Được định hướng lộ trình phát triển bản thân từ Leader
- Có cơ hội được giao lưu học hỏi, phát triển khả năng bản thân và kỹ năng làm việc theo nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 64/84 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

