Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km10 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

1. Tìm kiếm nguồn cung ứng: (vật tư cơ kim khí liên quan đến cửa lưới chống muỗi)

- Xác định nhu cầu mua hàng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh và dự toán ngân sách của Công ty.

- Khảo sát thị trường, đánh giá năng lực và uy tín của các nhà cung cấp tiềm năng.

- Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí về chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và dịch vụ hậu mãi.

2. Đàm phán và ký kết hợp đồng:

- Tham gia đàm phán, thương lượng giá cả và các điều khoản hợp đồng nhằm tối ưu lợi ích.

- Soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật và quy định Công ty.

- Theo dõi và giám sát việc thực hiện hợp đồng.

3. Quản lý đơn hàng và dự báo nhu cầu:

- Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng theo hợp đồng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhận hàng và thanh toán.

- Phối hợp với bộ phận kho hàng để quản lý, bảo quản hàng hóa theo quy định.

- Cập nhật số lượng, tình trạng kho hàng và báo cáo cho bộ phận liên quan.

4. Một số nhiệm vụ khác:

- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

- Thu thập thông tin thị trường về giá cả, sản phẩm mới.

- Tìm kiếm và đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động mua hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng kim khí - tự động hóa,

- Ưu tiên biết tiếng Trung, tiếng Anh thương mại.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và thương lượng hiệu quả,

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, tỉ mỉ và trung thực

- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Tại Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty;

- Chế độ bảo hiểm, thai sản theo quy định Pháp luật hiện hành;

- Phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ hè, ốm đau (vợ chồng con, tứ thân phụ mẫu), phép năm theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin