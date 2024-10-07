Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 564 Nguyen Dinh Chieu, P4, Q.3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Quản lý (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát) và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc liên quan tới nhân sự theo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

• Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ dài hạn với các đối tác cung cấp dịch vụ hạ tầng, nhân sự, đào tạo...

• Quản lý và đào tạo nhân sự.

• Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách vận hành ,công tác phí và các ngân sách khác....

• Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự

• Một số chi tiết cụ thể khác được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Đại học trở lên chuyên ngành về quản trị nhân sự, pháp lý

+ Các bằng cấp liên quan đến quản trị nhân sự

- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu về quản trị nhân sự, quản lý hành chính

- Am hiểu Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và pháp luật

- Kỹ năng quản lý điều hành bộ phận: lập và triển khai kế hoạch

- Kỹ năng: giải quyết vấn đề, tạo động lực, giao tiếp

- Kỹ năng quản lý nhân sự

- Phẩm chất: Quyết đoán, có trách nhiệm

Chuyên làm về doanh nghiệp

Thử việc: 2 tháng. Từ 30 tới 42 T

Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

