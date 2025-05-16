Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 18, P.Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sale bên ngành bao bì giấy

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

Chăm sóc và theo dõi khách hàng cũ

Lên đơn đặt hàng , theo dõi tiến độ đơn hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 20 – 35 tuổi

Ưu tiên người có kinh nghiệm

Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7-15 triệu (Lương căn bản + phụ cấp xăng xe - điện thoại + thưởng KPIs hằng tháng + Hoa hồng theo đơn đặt hàng + thưởng theo bậc doanh số )

Thử việc nhận 100% lương

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các khoản phúc lợi khác.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin