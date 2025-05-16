Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dựng video khóa học & đào tạo

Biên tập video bài giảng: cắt ghép, xử lý tiếng, chèn intro/outro, thêm subtitle.

Đảm bảo mạch nội dung rõ ràng, hình ảnh sắc nét, bố cục trực quan.

Video Marketing – Quảng bá khóa học & thương hiệu TAG

Dựng video quảng cáo chạy ads (YouTube, Facebook, TikTok).

Phối hợp team content để sáng tạo video viral cho Reels/Shorts/TikTok theo trend.

Xây dựng nhận diện hình ảnh thương hiệu bằng video

Thiết kế các intro/outro, key visual video chuẩn bộ nhận diện TAG.

Góp ý sáng tạo về format, phong cách dựng phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Tối ưu hóa hiệu suất sản xuất video

Quản lý và sắp xếp tư liệu video, âm thanh, tài nguyên dựng.

Đảm bảo deadline, đồng thời đề xuất giải pháp cải tiến quy trình dựng.

Báo cáo

Báo cáo tiến độ công việc theo định kỳ.

Tham gia họp team để chia sẻ kinh nghiệm và nhận phản hồi.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc biên tập video tại các công ty đào tạo, agency marketing hoặc startup.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, Cap Cut Pro hoặc các công cụ khác liên quan.

Biết làm video ngắn (dưới 60s) phù hợp xu hướng TikTok/Reels.

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh và nắm bắt xu hướng video hiện nay.

Có gu thẩm mỹ tốt, cảm nhạc tốt, hiểu rõ bố cục hình ảnh, màu sắc.

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, chịu áp lực cao, đáp ứng được deadline.

Biết Motion Graphics cơ bản là một lợi thế.

Có hiểu biết về kịch bản video, storytelling là một điểm cộng lớn.

Có laptop riêng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO Thì Được Hưởng Những Gì

I/ Lương bổng & đãi ngộ

Lương cố định + hoa hồng hàng tháng: 8 - 15 triệu/tháng (Chưa tính thưởng theo dự án/video)

Một năm review lương 1 lần hoặc khi có thành tích nổi bật cần được thay đổi.

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13, thưởng chia lợi nhuận hàng năm đối với level Senior trở lên.

Quà tặng các dịp đặc biệt: sinh nhật, thưởng thâm niên.

Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe tổng quát hàng năm.

Tham dự team building (02 lần/năm); du lịch (01 lần/năm).

Ngày phép hưởng lương: 14 – 16 ngày phép/năm, phái nữ được nghỉ phép thêm 0,5 ngày/tháng, nghỉ lễ tết theo Luật.

Chế độ WFH 1 ngày/tháng hưởng nguyên lương.

Cơ hội thăng tiến liên tục dựa trên năng lực & thành tích của bạn.

II/ Môi trường làm việc

Tầm nhìn công ty:

Lấy SEO làm trụ cột, GTV phát triển không chỉ giới hạn ở thị trường Việt Nam mà còn muốn tiến lên là Agency ở Global, cũng như không chỉ giới hạn làm dịch vụ SEO mà còn phát triển những mảng khác. Tầm nhìn của GTV trong 03 năm tới bao gồm:

Duy trì sự hợp tác lâu năm với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ SEO của GTV.

Mở rộng phát triển khách hàng Enterprise, Upper SME, SEO Global.

Phát triển những mảng khác về SEO bao gồm: MMO, Affiliate Marketing, Đào tạo SEO, Email Marketing...

Môi trường làm việc thẳng thắn, minh bạch, đặt con người làm trọng tâm.

Làm việc với các 9x, 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình.

5 văn hóa chính tại GTV SEO:

Đặt khách hàng làm trọng tâm

Chịu trách nhiệm 100%

Luôn thử thách bản thân mỗi ngày

Khiêm tốn, thẳng thắn, lắng nghe

Chính trực, nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO

