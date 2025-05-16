Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117/2 Vườn Chuối, Phường 4,, Quận 3, Quận 3

Nhân viên thủ kho

Thực hiện kiểm soát, theo dõi xuất/nhập hàng hóa & linh kiện kho Bảo hành

Lập phiếu xuất nhập kho, lập biên bản kiểm kê, chứng từ và nhập các số liệu hàng hóa, lưu trữ các chứng từ và chuyển cho các bộ phận liên quan để sao lưu, cung cấp khi cần đối chứng.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/xuất kho

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

Theo dõi vật tư linh kiện tồn kho tối thiểu; Đảm bảo tất cả các loại vật tư linh kiện phải có định mức tồn kho tối thiểu; theo dõi số lượng tồn kho hàng ngày

Thực hiện thủ tục đặt vật tư linh kiện khi có yêu cầu hoặc theo mức tồn kho tối thiểu.

Thực hiện các công việc khác theo YC của quản lý trực tiếp hoặc Ban TGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp phổ thông trở lên.

Tối thiểu > 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho.

Có kiến thức cơ bản về quản lý kho, quản lý vật tư.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho.

Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực.

Có trách nhiệm cao trong công việc, tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thưởng năm lên tới 2 tháng lương, theo hiệu quả công việc

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, hỗ trợ tối đa sự phát triển và công việc của nhân viên.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp điện thoại, xăng xe, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, kick-off nhóm, thưởng Lễ Tết, teambuilding, tham gia các CLB nội bộ (Chạy, Bóng đá, Yoga, Zumba) ... và rất nhiều các chính sách, chế độ phúc lợi hấp dẫn khác từ Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company

