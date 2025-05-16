Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117/2 Vườn Chuối, Phường 4,, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm soát, theo dõi xuất/nhập hàng hóa & linh kiện kho Bảo hành
Lập phiếu xuất nhập kho, lập biên bản kiểm kê, chứng từ và nhập các số liệu hàng hóa, lưu trữ các chứng từ và chuyển cho các bộ phận liên quan để sao lưu, cung cấp khi cần đối chứng.
Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/xuất kho
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
Theo dõi vật tư linh kiện tồn kho tối thiểu; Đảm bảo tất cả các loại vật tư linh kiện phải có định mức tồn kho tối thiểu; theo dõi số lượng tồn kho hàng ngày
Thực hiện thủ tục đặt vật tư linh kiện khi có yêu cầu hoặc theo mức tồn kho tối thiểu.
Thực hiện các công việc khác theo YC của quản lý trực tiếp hoặc Ban TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp phổ thông trở lên.
Tối thiểu > 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho.
Có kiến thức cơ bản về quản lý kho, quản lý vật tư.
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho.
Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực.
Có trách nhiệm cao trong công việc, tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thưởng năm lên tới 2 tháng lương, theo hiệu quả công việc
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, hỗ trợ tối đa sự phát triển và công việc của nhân viên.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp điện thoại, xăng xe, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, kick-off nhóm, thưởng Lễ Tết, teambuilding, tham gia các CLB nội bộ (Chạy, Bóng đá, Yoga, Zumba) ... và rất nhiều các chính sách, chế độ phúc lợi hấp dẫn khác từ Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở tại số 39 Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

