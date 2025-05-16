Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mathnasium Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Mathnasium Việt Nam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Mathnasium Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 7 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trực tiếp tư vấn chương trình học đến Phụ huynh, học sinh, trong đó nêu bật được các điểm ưu việt trong chương trình đào tạo của Mathnasium. Hoàn thành target doanh số cùng trung tâm
- Tham gia các hoạt động marketing tại Trung tâm, Trường học nhằm giới thiệu chương trình học đến phụ huynh, học sinh.
- Tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh tại Trung tâm vào các dịp lễ, tết.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng là phụ huynh, học sinh thông qua việc trao đổi về sự tiến bộ của học sinh và các nội dung liên quan đến quá trình học tập.
- Thực hiện các công tác hành chánh tại Trung tâm như: Quản lý giáo trình, thu học phí, các khoản chi, các báo cáo theo quy định của Công ty.
THÔNG TIN KHÁC:
- Thời gian làm việc: Làm ca 8h/ngày: Ca 1: 9h - 18h00 & Ca 2: 14h00 - 21h00 (Bao gồm thời gian nghỉ giữa ca)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ giới, ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng...hoặc các công việc khác liên quan.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
- Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với công việc.

Tại Mathnasium Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-9 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực) + Thưởng doanh thu + thưởng cá nhân hàng tháng.
- Phụ cấp trang điểm, ăn nhẹ.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương định kì hàng năm
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước (BHXH-BHYT-BHTN), khám sức khỏe định kỳ.
- Nghỉ phép, nghỉ mát, nghỉ Lễ Tết.
- Tổ chức đào tạo kỹ năng, phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mathnasium Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mathnasium Việt Nam

Mathnasium Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2/2 đường O, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

