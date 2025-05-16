Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BH01

- 29 Vinhome Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1/ Sale Quốc Tế
- Tiếp cận với khách hàng tiềm năng để giới thiệu về Global Logistics service (GLS), chào giá dịch vụ gồm cước Air, thủ tục hải quan, Trucking,... và lấy được hàng
- Thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp vận (đường bộ, đường biển, đường hàng không,...) của Công ty
- Tìm kiếm, tư vấn, cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistics của Công ty: dịch vụ hải quan, làm cước hàng air, sea quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước,... (tư vấn cho khách hàng về quy trình mở tờ khai, kết hợp giữa các quy trình từ đóng hàng, vận chuyển hàng ra cảng nộp tờ khai thông suốt
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của Công ty
- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng từ khi nhận hàng đến khi giao tới khách hàng
- Theo dõi công nợ khách hàng
2/ Sale Nội Địa
- Tìm kiếm khách hàng mới, chào giá, tư vấn dịch vụ Logistics cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Nghiên cứu thị trường
- Theo dõi, xử lý các công việc phát sinh khi giao dịch với khách hàng
- Phối hợp với các nhân viên nghiệp vụ, phòng ban có liên quan để hoàn tất công việc
- Thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng
- Báo cáo công việc cho cấp trên
Ứng viên ứng tuyển chọn 1 trong 2 vị trí !

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, QTKD, Logistics
- 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao nhận
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (word, excel,...)
- Tiếng anh giao tiếp tốt / Biết tiếng anh là một điểm cộng
- Có kỹ năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống
- Năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh
- Chịu được áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính – Thứ 2 tới thứ 6
- Lương cứng 7-8 triệu + phụ cấp + thưởng doanh thu. Thu nhập 20 - 30 triệu/tháng
- Bonus theo doanh số bán hàng.
- Thưởng theo hiệu quả Kinh doanh của Công ty.
- Đánh giá hàng tháng, thưởng khi vượt chỉ tiêu.
- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định nhà nước và thỏa ước lao động tập thể: Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, BHXH, 12 ngày phép/năm, Sinh nhật/Ma chay/ Hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: S26-28 đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

