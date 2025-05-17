Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

2.1. Quản trị kinh doanh – vận hành đa mảng

Xây dựng kế hoạch hành động theo từng tháng/quý/năm cho từng mảng: Bán lẻ Proshop, Golf Tour, Vé máy bay, Event.

Triển khai và kiểm soát các hoạt động bán hàng theo chính sách đã ban hành.

Quản lý đội ngũ Sales, phối hợp MKT & vận hành thực hiện chương trình thúc đẩy doanh thu.

Tổ chức bán hàng tại các sự kiện, golf fair, triển khai pop-up booth, mini-game, sampling.

Theo dõi sát kết quả bán hàng từng kênh, từng nhân sự, cập nhật báo cáo tuần/tháng.

2.2. Triển khai thực thi Marketing

Phối hợp Digital, Social Content để đẩy traffic, chạy ads các dòng tour/gói ưu đãi.

Làm việc trực tiếp với đối tác marketing, OTA, NCC để đồng triển khai chiến dịch.

Kiểm soát triển khai POSM, social, voucher, gift,... theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

2.3. Quản lý khách hàng & phát triển hệ thống kênh bán

Xây dựng và mở rộng mạng lưới CTV nội bộ, giáo viên sân tập, đối tác B2B.

Chăm sóc khách hàng cũ (đặc biệt khách proshop, khách đoàn) và upsell.

Tham gia xây dựng hệ thống CRM, checklist báo cáo và hướng dẫn vận hành chi tiết.

3.1. Kinh nghiệm & chuyên môn

Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh hoặc vận hành, ưu tiên ngành bán lẻ, golf, du lịch, sự kiện.

Có kinh nghiệm thực thi bán hàng đa kênh: offline – online – B2B – sự kiện.

Có tư duy hệ thống, biết đọc KPI và triển khai theo plan, không chỉ “chốt sales”.

3.2. Kỹ năng

Giao tiếp – thuyết phục tốt, năng lực làm việc đa nhiệm (multi-task) cao.

Thành thạo Excel – Google Sheet – công cụ quản lý công việc cơ bản.

Chủ động, chịu được áp lực deadline, có tinh thần làm việc kiểu startup (không chờ việc giao).

3.3. Tư duy – thái độ

Tư duy mở, sẵn sàng học cái mới, gắn bó lâu dài để xây hệ thống từ đầu.

Có khả năng phối hợp nội bộ và đối tác, không ngại việc, sẵn sàng đi công tác khi cần.

4. Chế độ & môi trường làm việc

Môi trường startup – vận hành thực chiến – không quan liêu, không rào cản.

Lộ trình phát triển rõ ràng thành Giám đốc Kinh doanh nếu thể hiện tốt.

Thu nhập gồm lương cứng + KPI + thưởng doanh thu theo từng mảng.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

· Xoay ca 8 tiếng, tuần off 1 ngày không cố định T7, CN

· Phụ cấp cơm theo ca làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại hệ sinh thái sân golf cao cấp.

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị quay – chụp phục vụ công việc.

Thưởng theo dự án/sự kiện và các chế độ khác theo quy định công ty.

