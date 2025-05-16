Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng hàng có nhu cầu thuê BĐS và khách hàng tiềm năng.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch mua bán, cho thuê sàn văn phòng

Nghiên cứu và cập nhật thông tin về thị trường bất động sản

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ

Báo cáo kết quả công việc và đề xuất cải tiến quy trình bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm sales ở mọi lĩnh vực, công ty sẽ đào tạo về sản phẩm của Công ty

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến và khả năng học hỏi nhanh

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cơ bản từ 6 triệu- 10 triệu + hoa hồng theo doanh số bán hàng + thưởng nóng + thưởng khác........

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và thị trường bất động sản

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt khác

