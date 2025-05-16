Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
- Hồ Chí Minh: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng hàng có nhu cầu thuê BĐS và khách hàng tiềm năng.
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch mua bán, cho thuê sàn văn phòng
Nghiên cứu và cập nhật thông tin về thị trường bất động sản
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ
Báo cáo kết quả công việc và đề xuất cải tiến quy trình bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến và khả năng học hỏi nhanh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và thị trường bất động sản
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
