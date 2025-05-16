Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH GPS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH GPS Việt Nam
- Hồ Chí Minh: A3
- 2 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Làm báo giá, hợp đồng theo nhu cầu khách hàng.
2. Làm các thủ tục xuất hàng với các bộ phận liên quan trong công ty, liên hệ giao hàng với bộ phận vận chuyển giao hàng cho khách hàng.
3. Quản lý thông tin khách hàng: Sổ sách, hồ sơ thanh toán và các chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.
4. Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng hóa bán ra.
5. Quản lý, theo dõi công nợ các khách hàng được giao: Tình trạng công nợ khách hàng, lên kế hoạch liên hệ khách hàng thu công nợ.
6. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, nhận các phản hồi của khách.
7. Nộp báo cáo đầy đủ, trung thực về công việc thực hiện theo quy định của Công ty.
8. Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm tại vị trí kế toán bán hàng/Sales Admin hoặc các công việc tương tự; Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường xây dựng, vật liệu xây dựng, hoá chất xây dựng.
3. Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo, không ngại cải tiến nâng cao hiệu quả làm việc, nhanh nhẹn, cần cù, chịu khó, trung thực, thật thà, không ngại áp lực công việc;
4. Tự chủ và quyết đoán, sẵn sàng nâng cao bản thân để phát triển lên vị trí cao hơn;
5. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, hòa đồng, vui vẻ;
6. Có đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
7. Nam/Nữ: từ 28-36 tuổi
Tại Công ty TNHH GPS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 8.000.000 ÷ 10.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận trực tiếp tùy thuộc năng lực ứng viên.
- Phụ cấp ăn trưa 25.000 đồng/ngày làm việc
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Điện thoại công ty, các chế độ phúc lợi, thưởng lễ tết theo quy định Công ty
- Chế độ BHXH, Lễ Tết, du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, hiếu hỉ, sinh nhật theo quy định.
2. Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (8 giờ một ngày vào 44 giờ một tuần).
+ Buổi sáng: từ 8h00’ đến 12h00’
+ Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 17h00’
(Giờ nghỉ trưa 1h00’ từ: 12h00’ đến 13h00’).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GPS Việt Nam
