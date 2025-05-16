Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3024 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhập xuất hàng hóa, theo dõi từng kho theo qui định công ty

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo chủng loại, theo date và mã hàng

Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 - 40 tuổi, ưu tiên nhà gần Quận 8, Tp.HCM

Tốt nghiệp THPT hoặc Trung Cấp trở lên

Nhanh nhẹn, thật thà, có sức khỏe

Có kinh nghiệm làm kho từ 1 năm trở lên

Biết cách tổ chức sắp xếp kho hàng hợp lý

Tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng, tổng lương từ 10 triệu - 13 triệu gồm lương cơ bản + cơm + điện thoại + phụ cấp

Tham gia BHXH đầy đủ

Làm việc trong môi trường năng động

Du lịch hàng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường

