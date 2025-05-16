Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3024 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhập xuất hàng hóa, theo dõi từng kho theo qui định công ty
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo chủng loại, theo date và mã hàng
Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 - 40 tuổi, ưu tiên nhà gần Quận 8, Tp.HCM
Tốt nghiệp THPT hoặc Trung Cấp trở lên
Nhanh nhẹn, thật thà, có sức khỏe
Có kinh nghiệm làm kho từ 1 năm trở lên
Biết cách tổ chức sắp xếp kho hàng hợp lý

Tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng, tổng lương từ 10 triệu - 13 triệu gồm lương cơ bản + cơm + điện thoại + phụ cấp
Tham gia BHXH đầy đủ
Làm việc trong môi trường năng động
Du lịch hàng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải An Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 31 đường 3158B Phạm Thế Hiển, P7, Q8, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

