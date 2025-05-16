Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1009 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho Fanpage, Website và các kênh truyền thông

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, poster, hình ảnh quảng bá tour,...) phục vụ hoạt động quảng bá tour và thương hiệu

Hỗ trợ xây dựng giao diện và nội dung Website mang đến trải nghiệm trực tuyến và hấp dẫn cho du khách

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên thực tập toàn thời gian

Có tư duy sáng tạo, tinh thần chủ động và ham học hỏi

Biết sử dụng các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop,...)

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì

Được phụ cấp trong quá trình thực tập

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Cơ hội được đào tạo, phát triển kỹ năng và trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.