Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY
- Hồ Chí Minh: 1009 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho Fanpage, Website và các kênh truyền thông
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, poster, hình ảnh quảng bá tour,...) phục vụ hoạt động quảng bá tour và thương hiệu
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
Hỗ trợ xây dựng giao diện và nội dung Website mang đến trải nghiệm trực tuyến và hấp dẫn cho du khách
Hỗ trợ xây dựng giao diện và nội dung Website
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên thực tập toàn thời gian
Có tư duy sáng tạo, tinh thần chủ động và ham học hỏi
Biết sử dụng các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop,...)
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Cơ hội được đào tạo, phát triển kỹ năng và trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI