Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra/Cập nhật số lượng hàng còn tồn để lập kế hoạch đặt hàng đúng thời hạn.

Quản lý hồ sơ/chứng từ và thanh toán

Hoàn thành hồ sơ/chứng từ trên hệ thống SAP và theo dõi việc thanh toán với bộ phận kế toán

Lưu trữ hóa đơn/chứng từ theo để đối chiếu, kiểm toán,…

Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, đúng với sơ đồ vị trí, có tên từng sản phẩm.

Đảm bảo qui trình nhập trước xuất trước.

Bảo quản hàng hóa, tránh mục nát,…

Yêu Cầu Công Việc

GPA 2.7/4 trở lên hoặc tương đương.

Giấy giới thiệu thực tập của trường Đại học hoặc Cao đẳng (nếu có).

CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc (nếu có).

Cam kết thực tập 6 tháng.

Tính cách: Năng động, sáng tạo, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó

Phần mềm: Vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp tiền cơm: 40.000 đồng/ngày

Hỗ trợ mộc thực tập.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

