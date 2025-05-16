Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Kiểm tra/Cập nhật số lượng hàng còn tồn để lập kế hoạch đặt hàng đúng thời hạn.
Quản lý hồ sơ/chứng từ và thanh toán
Hoàn thành hồ sơ/chứng từ trên hệ thống SAP và theo dõi việc thanh toán với bộ phận kế toán
Lưu trữ hóa đơn/chứng từ theo để đối chiếu, kiểm toán,…
Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, đúng với sơ đồ vị trí, có tên từng sản phẩm.
Đảm bảo qui trình nhập trước xuất trước.
Bảo quản hàng hóa, tránh mục nát,…
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giấy giới thiệu thực tập của trường Đại học hoặc Cao đẳng (nếu có).
CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc (nếu có).
Cam kết thực tập 6 tháng.
Tính cách: Năng động, sáng tạo, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó
Phần mềm: Vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền cơm: 40.000 đồng/ngày
Hỗ trợ mộc thực tập.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
