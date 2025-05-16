Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH OWAY AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm & Liên hệ với khách hàng tiềm năng

- Hoàn thành các chỉ tiêu bán xe, bán phụ kiện, bán bảo hiểm, Dịch vụ ngân hàng, đăng ký đăng kiểm, Các gói gia hạn bảo hành.. chỉ số hài lòng Khách hàng

- Thực hiện các hoạt động Marketing, chăm sóc và xúc tiến hoạt động bán hàng

- Tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu thông tin về các dòng xe BYD cho khách hàng theo quy trình

- Hỗ trợ các thủ tục hợp đồng mua bán xe, bàn giao xe

- Theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng trong ngành Ô-tô là một lợi thế

- Có bằng lái xe

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

- Cẩn thận, trung thực, có đam mê với lĩnh vực kinh doanh và ngành Ô-tô

Tại CÔNG TY TNHH OWAY AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, phúc lợi hấp dẫn

- Thưởng tháng 13, cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

- Thời gian làm việc linh động ở mọi điều kiện (văn phòng, công tác ngoài,...)

- Hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất trong công việc (đồng phục,...)

- Cam kết BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Cơ hội phát triển thăng tiến, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OWAY AUTO

