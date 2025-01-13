Tuyển Chuyên viên pháp chế Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 25 USD

• Tìm hiểu các khuynh hướng thời trang

• Tìm nguyên phụ liệu phù hợp với các ý tưởng thiết kế, xây dựng và phát triển bộ sưu tập theo định hướng chung của công ty.

• Nhận hồ sơ phát triển của từng bộ sưu tập từ khách. Liên lạc với các chủ hàng để lấy nguyên phụ liệu, báo giá. Kết nối bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch may mẫu, chào giá cho các mã hàng trong các bộ sưu tập đó.

• Trao đổi với khách hàng để tìm giải pháp cho thiết kế sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

• Thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng nguyên phụ liệu, thành phẩm với khách hàng. Thiết lập kế hoạch đưa đơn hàng và mục tiêu doanh số cho cả năm của khách đó, dựa vào số lượng thành công của bộ sưu tập (chất lượng, giá, mẫu đẹp) và số lượng forecast của bộ đó.

• Theo dõi mục tiêu ngày nhận nguyên phụ liệu cho đơn hàng mẫu, khả năng thương lượng với các chủ hàng nước ngoài, khả năng giải quyết các trở ngại về chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn khách. Phối hợp với team sản xuất để cùng tìm giải pháp trong sản xuất.

• Quản lý tồn kho đối với nguyên phụ liệu đã đi mua nhưng chưa sử dụng hết.