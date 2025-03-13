Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 537 ql51, kp3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý doanh nghiệp và các dự án mà Công ty đang triển khai.
Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và đối tác ngoài để giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Xây dựng/ đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của Công ty để phù hợp yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, có chứng chỉ hành nghề luật sư (nếu yêu cầu công việc đòi hỏi)
Từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp hoặc tư vấn luật.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và tư duy logic tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 537 quốc lộ 51, KP3, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

