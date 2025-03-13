Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 537 ql51, kp3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý doanh nghiệp và các dự án mà Công ty đang triển khai.

Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và đối tác ngoài để giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xây dựng/ đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của Công ty để phù hợp yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, có chứng chỉ hành nghề luật sư (nếu yêu cầu công việc đòi hỏi)

Từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp hoặc tư vấn luật.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và tư duy logic tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

