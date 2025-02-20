Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 1,800 USD

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Mức lương
700 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: R(R2) Khu công nghiệp Quang Châu, Phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 700 - 1,800 USD

- Công tác pháp chế: Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của Công ty;
- Công tác kiểm tra nội bộ: Tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vụ việc liên quan đến việc chấp hành pháp luật; chấp hành các quy chế, quy định trong Công ty
- Tư vấn các vấn đề về pháp lý trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các văn bản quan trọng của Công ty, các dự án đầu tư và các văn bản khác liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Công ty đối với các đối tác trong và ngoài nước.
- Soạn thảo, tham gia soạn thảo các Hợp đồng Kinh tế quan trọng; tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng; có ý kiến thẩm định về mặt pháp lý đối với các hợp đồng do các Phòng, Ban, đơn vị chuyển đến trước khi Ban Lãnh đạo Công ty xem xét, quyết định việc phê duyệt, ký kết.
- Theo dõi, kiểm tra, rà soát các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh của Công ty.

Với Mức Lương 700 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng
- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm công việc liên quan.
- Am hiểu luật pháp quy định doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI

Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô R(R2) KCN Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

