Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác pháp chế:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý trong toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của các loại hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động...) và đàm phán, thương lượng với đối tác.

- Đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp, đại diện Công ty tham gia giải quyết tranh chấp pháp lý, tố tụng pháp lý trong thực hiện pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động, pháp luật về môi trường, quan hệ doanh nghiệp với hệ xã hội...

- Cập nhật thường xuyên các quy định mới của pháp luật.

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Công tác kiểm soát tuân thủ:

- Giám sát các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty đều tuân thủ, phù hợp với các quy định của pháp luật, cũng như Điều lệ, Nội quy, Quy định của Công ty, để doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Kiểm soát, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc trong tiến độ thực hiện chức năng nhiệm vụ, NQ của HĐQT, BTGĐ, kế hoạch, chỉ tiêu SXKD, công việc theo mục tiêu, quy định Công ty.

- Phối hợp cùng Ban BSC&KPI đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các phòng, đơn vị theo Kế hoạch SXKD được phân giao theo định kỳ tháng, quý, năm.

- Chủ trì phổ biến công tác giáo dục pháp luật, phổ biến các văn bản quy định pháp luật mới có liên quan trong Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Luật. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

- Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng tư vấn cho các doanh nghiệp Dược phẩm.

- Có kiến thức sâu rộng về các hoạt động pháp chế của doanh nghiệp.

- Có hiểu biết về luật, các quy định của pháp luật.

- Kỹ năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và đàm phán tốt.

- Khả năng soạn thảo văn bản tốt. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)

- Có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

Hỗ trợ ăn ca, thăm quan, du lịch hàng năm.

Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty,... của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

