Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH PENINSULA ĐÀ NẴNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu, nhãn hiệu của công ty.

- Phối hợp với các phòng, ban để xử lý, giải quyết các xung đột, tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết khiếu nại, tranh chấp; đại diện tham gia tố tụng.

- Xây dựng, tư vấn các hợp đồng mẫu; thẩm định các văn bản, hợp đồng, quy phạm nội bộ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Xây dựng, theo dõi quy trình pháp lý, kế hoạch triển khai thủ tục pháp lý dự án.

- Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ, văn bản để thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.

- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đối tác để hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án.

- Cập nhật, nghiên cứu văn bản pháp luật, hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền để tham mưu thực hiện các thủ tục pháp lý, pháp chế.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó 1 năm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản (Chủ đầu tư).

Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý.

Có khả năng phân tích, đánh giá, xử lý thông tin.

Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Ưu tiên có chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư.

Tại CÔNG TY TNHH PENINSULA ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành; các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ bảy và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PENINSULA ĐÀ NẴNG

