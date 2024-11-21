Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tìm kiếm các đội bán hàng trong lĩnh vực bán trả góp không thông qua ngân hàng

- Tiếp cận, mời họ tham gia bán hàng cùng công ty

- Ký kết hợp đồng hợp tác cùng công ty

- Hỗ trợ, chăm sóc để quá trình hợp tác đạt kết quả cao nhất

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chấp nhận đi công tác nhiều ngày liên tục

+ Có khả năng lằm việc độc lập, kỷ luật cao

+ Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, kiên trì

+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.

+ Có thể làm việc với áp lực công việc cao.

+ Có kinh nghiệm trong mảng bán trả góp KHÔNG THÔNG QUA NGÂN HÀNG là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập tháng upto 20tr trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

