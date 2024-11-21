Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tìm kiếm các đội bán hàng trong lĩnh vực bán trả góp không thông qua ngân hàng
- Tiếp cận, mời họ tham gia bán hàng cùng công ty
- Ký kết hợp đồng hợp tác cùng công ty
- Hỗ trợ, chăm sóc để quá trình hợp tác đạt kết quả cao nhất
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chấp nhận đi công tác nhiều ngày liên tục
+ Có khả năng lằm việc độc lập, kỷ luật cao
+ Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, kiên trì
+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
+ Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
+ Có kinh nghiệm trong mảng bán trả góp KHÔNG THÔNG QUA NGÂN HÀNG là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập tháng upto 20tr trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

