Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Tìm kiếm các đội bán hàng trong lĩnh vực bán trả góp không thông qua ngân hàng
- Tiếp cận, mời họ tham gia bán hàng cùng công ty
- Ký kết hợp đồng hợp tác cùng công ty
- Hỗ trợ, chăm sóc để quá trình hợp tác đạt kết quả cao nhất
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Chấp nhận đi công tác nhiều ngày liên tục
+ Có khả năng lằm việc độc lập, kỷ luật cao
+ Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, kiên trì
+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
+ Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
+ Có kinh nghiệm trong mảng bán trả góp KHÔNG THÔNG QUA NGÂN HÀNG là 1 lợi thế
+ Có khả năng lằm việc độc lập, kỷ luật cao
+ Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, kiên trì
+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
+ Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
+ Có kinh nghiệm trong mảng bán trả góp KHÔNG THÔNG QUA NGÂN HÀNG là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập tháng upto 20tr trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI