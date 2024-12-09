Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Phụ trách bóc tách khối lượng;

Kiểm soát chất lượng đầu vào - đầu ra kiện bê tông;

Lập kế hoạch và điều hành việc kiểm soát chất lượng;

Lập báo cáo phân tích chất lượng nguyên vật đầu vào và sản phẩm đầu ra;

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm; Triển khai thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng;

Định kỳ lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng;

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của BGĐ.

Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng giao thông, Xây dựng công nghiệp - Dân dụng...

Kỹ năng: Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, đọc, bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật;

Ưu tiên các ứng viên ở tại Huyện Long Thành, Định Quán - Tỉnh Đồng Nai.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ ăn trưa; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;

