Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Phụ trách bóc tách khối lượng;
Kiểm soát chất lượng đầu vào - đầu ra kiện bê tông;
Lập kế hoạch và điều hành việc kiểm soát chất lượng;
Lập báo cáo phân tích chất lượng nguyên vật đầu vào và sản phẩm đầu ra;
Nghiên cứu, đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm; Triển khai thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng;
Định kỳ lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng;
Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng giao thông, Xây dựng công nghiệp - Dân dụng...
Kỹ năng: Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, đọc, bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật;
Ưu tiên các ứng viên ở tại Huyện Long Thành, Định Quán - Tỉnh Đồng Nai.
Kỹ năng: Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, đọc, bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật;
Ưu tiên các ứng viên ở tại Huyện Long Thành, Định Quán - Tỉnh Đồng Nai.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ ăn trưa; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI