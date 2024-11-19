Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Yên Phong mở rộng, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Làm quen với quy trình phát triển sản phẩm và có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt;
- Hướng ngoại, chủ động, có ý thức lễ phép, khả năng thực thi tốt, chịu được áp lực công việc nhất định
- Đánh giá quá trình vẽ sản phẩm mới;
- Phân tích cấu trúc sản phẩm mới và xác định nguyên liệu;
-Thiết kế và sản xuất phiên bản PPT của DFM và liên lạc với PD khách hàng;
-Phát triển, thiết kế và sản xuất bản vẽ CAD của đồ gá khuôn;
- Lập dữ liệu BOM và SOP;
- Theo dõi toàn bộ quy trình sản xuất các sản phẩm mới trên máy, ghi chép bất thường, chỉ định kế hoạch cải tiến và theo dõi hiệu quả;
- Đánh giá quy trình và sản xuất, xem xét và theo dõi dữ liệu.
- Tối ưu hóa quy trình và đột phá công nghệ sau sản xuất hàng loạt.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung thành thạo
- Nam, từ 20 - 28 tuổi
- Chưa có kinh nghiệm sẽ sang bên trung quốc đào tạo
- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển kỹ thuật sản phẩm tại các nhà máy tape;
- Phát triển, thiết kế và sản xuất bản vẽ CAD của đồ gá khuôn;
- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc;
- Gắn bó lâu dài vs công ty;
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó;
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ và tinh thần đồng đội,.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 - 20 triệu
- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;
- Môi trường làm việc năng động, Sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
- Được nghỉ lễ theo luật định ;
- Được thưởng lễ Tết, ...
- Môi trường phát triển tiếng Trung ok
- Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
- Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 3-4, KCN Yên Phong, xã Yên Trung, yên Phong, BN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

