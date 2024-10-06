Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà DETECH

- 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

A. Phát triển thị trường, phát triển khách hàng
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới. Duy trì phát triển khách hàng hiện tại. Thu thập, xây dựng, quản lý danh mục khách hàng. Thu thập các thông tin về đối thủ cạnh tranh.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.
Duy trì phát triển khách hàng hiện tại.
Thu thập, xây dựng, quản lý danh mục khách hàng.
Thu thập các thông tin về đối thủ cạnh tranh.
B. Tổ chức công tác bán hàng
Tiếp nhận, ghi nhận nhu cầu. Phân loại, đánh giá, tư vấn sơ bộ nhu cầu. Tổ chức, phối hợp khảo sát sơ bộ/ chi tiết. Phối hợp lập tài liệu đề xuất kỹ thuật, lập tài liệu đề xuất giá/ Tổ chức, phối hợp thực hiện hồ sơ dự thầu và đấu thầu. Phối hợp thống nhất tài liệu đề xuất. Dự thảo hợp đồng, đàm phán, thống nhất hợp đồng với khách hàng. Thành lập đội dự án, theo dõi triển khai hợp đồng. Tổ chức, phối hợp nghiệm thu dự án. Tổ chức, phối hợp quyết toán dự án. Thanh lý hợp đồng.
Tiếp nhận, ghi nhận nhu cầu.
Phân loại, đánh giá, tư vấn sơ bộ nhu cầu.
Tổ chức, phối hợp khảo sát sơ bộ/ chi tiết.
Phối hợp lập tài liệu đề xuất kỹ thuật, lập tài liệu đề xuất giá/ Tổ chức, phối hợp thực hiện hồ sơ dự thầu và đấu thầu.
Phối hợp thống nhất tài liệu đề xuất.
Dự thảo hợp đồng, đàm phán, thống nhất hợp đồng với khách hàng.
Thành lập đội dự án, theo dõi triển khai hợp đồng.
Tổ chức, phối hợp nghiệm thu dự án.
Tổ chức, phối hợp quyết toán dự án.
Thanh lý hợp đồng.
C. Chăm sóc khách hàng
Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau bán hàng. Theo dõi thông tin khách hàng. Chăm sóc khách hàng định kỳ và thường xuyên.
Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.
Theo dõi thông tin khách hàng. Chăm sóc khách hàng định kỳ và thường xuyên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam. Tuổi từ 25 - 30. Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy ngành Kinh tế hoặc Kỹ thuật. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin/Phần mềm/Tự động hoá. Yêu thích công việc kinh doanh, có hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ thông tin/Phần mềm/Tự động hoá. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tìm kiếm trên Internet. Tiếng Anh giao tiếp tốt, TOEIC từ 400 trở lên hoặc tương đương. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán và thuyết phục, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập tốt. Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin. Có thể đi công tác và tiếp đãi khách hàng.
Giới tính: Nam. Tuổi từ 25 - 30. Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy ngành Kinh tế hoặc Kỹ thuật.
Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin/Phần mềm/Tự động hoá.
Yêu thích công việc kinh doanh, có hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ thông tin/Phần mềm/Tự động hoá.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tìm kiếm trên Internet.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, TOEIC từ 400 trở lên hoặc tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán và thuyết phục, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập tốt. Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin.
Có thể đi công tác và tiếp đãi khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, hoà đồng; hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại; có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mức lương khởi điểm tốt, được trả theo năng lực chuyên môn và kết quả công việc, luôn có các chính sách kịp thời để nâng cao thu nhập, đời sống cho CBNV, tạo động lực phát triển, cơ hội thăng tiến trong công việc. Chế độ, phúc lợi khác: Thưởng đột xuất, định kỳ; nghỉ mát; lễ tết, trang phục, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, bảo hộ lao động; các hoạt động ngoại khoá (bóng đá, quần vợt, giao lưu...). Chế độ đào tạo: Được đào tạo nội bộ, đào tạo tại các trung tâm và cử đi đào tạo tại nước ngoài tuỳ vào năng lực chuyên môn và yêu cầu công việc. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, hoà đồng; hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại; có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Mức lương khởi điểm tốt, được trả theo năng lực chuyên môn và kết quả công việc, luôn có các chính sách kịp thời để nâng cao thu nhập, đời sống cho CBNV, tạo động lực phát triển, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Chế độ, phúc lợi khác: Thưởng đột xuất, định kỳ; nghỉ mát; lễ tết, trang phục, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, bảo hộ lao động; các hoạt động ngoại khoá (bóng đá, quần vợt, giao lưu...).
Chế độ đào tạo: Được đào tạo nội bộ, đào tạo tại các trung tâm và cử đi đào tạo tại nước ngoài tuỳ vào năng lực chuyên môn và yêu cầu công việc.
Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà DETECH Số 8c Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

