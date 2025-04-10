Tuyển Nhân viên SEO HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)
- Hà Nội: 56
- 57 Đường 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch/ phương án triển khai cho dự án SEO bao gồm các chiến dịch Onpage SEO, Entity, Offpage SEO, Technical SEO, UX-UI
Phối hợp với Team Content để nghiên cứu, phân tích, tạo dựng content đúng Search Intent. Phối hợp bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới Technical website
Tìm hiểu, nghiên cứu từ khóa và phân tích các sản phẩm/dịch theo đúng hành trình của người dùng
Xây dựng chiến lược từ khóa phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm của công ty
Thực hiện việc SEO Onpage/ Offpage, Link building, Internal links,... cho các website
Theo dõi và báo cáo thứ hạng từ khóa, lượng truy cập, backlink của website hàng tuần/tháng
Xử lý các lỗi phát sinh website trong quá trình SEO
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng chạy Google Ads là một lợi thế
Research & nghiên cứu từ khóa từ công cụ: Semrush, Google Keyword Planner; Đọc, hiểu các thuật ngữ SEO thuật toán cơ bản: Thuật toán Google RankBrain, Google Panda, Google Penguin,...
Vẽ được Mindmap SEO & triển khai Internal Link nội bộ
Đọc báo cáo, phân tích và đưa ra phương án xử lý lỗi từ Google Search Console, Screaming Frog
Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động
Nghỉ phép tháng theo quy chế của công ty, đối với nhân viên chính thức làm việc
\'8h20 - 17h30, tháng nghỉ các ngày Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
