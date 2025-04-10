Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần C- Group Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần C- Group Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần C- Group Global
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ phần C- Group Global

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty Cổ phần C- Group Global

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 437 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác, Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc.
Làm việc online với các thị trường Đài Loan, Trung Quốc
Hàng ngày cập nhật danh sách các khách hàng/nhà cung cấp hàng hóa tại các thị trường nước ngoài,... và các thị trường khác được chỉ định, liên hệ hỏi hàng, hỏi chính sách bán.
Trao đổi với các bộ phận liên quan và Ban Giám đốc về thông tin thu thập được để phân tích và tiến hành bước tiếp theo.
Làm việc với các nhà cung cấp được lựa chọn, chi tiết các thông tin hợp tác, thực hiện đặt hàng, follow cho đến khi hoàn tất đơn hàng.
Đàm phán kinh doanh để đạt được mục tiêu về doanh số, lợi nhuận.
Cập nhật và chăm sóc các nhà cung cấp/khách hàng Quốc tế.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần C- Group Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng và thưởng (>15 triệu).
Thưởng năm, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ, tết,....
Xét tăng lương hàng năm
Thời gian làm việc tại văn phòng: 8:30 - 17:45 từ Thứ 2 đến Thứ 7 và 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương khi trở thành nhân viên chính thức
Thời gian làm việc đúng giờ theo quy định.
Thử việc: 1 tháng, tối đa 2 tháng tùy năng lực.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý (Trưởng/phó phòng).
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài theo chính sách công ty để phục vụ kiến thức, kỹ năng cho công việc.
Các khóa học online miễn phí của công ty cung cấp để phát triển năng lực của bản thân.
Khen thưởng nhân viên qua các giải thưởng theo tháng, quý, năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Phát triển Kỹ năng mềm và Kiến thức tổng quan các ngành nghề qua các hoạt động tham gia tại Ban Văn hóa truyền thông và Dự án L&D của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần C- Group Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần C- Group Global

Công ty Cổ phần C- Group Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: (Hồng Anh) 437 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

