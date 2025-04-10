Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 277 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý, theo dõi sổ sách kế toán chung

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Làm sổ sách, báo cáo theo quy định của luật kế toán cũng như quy định của công ty, theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Theo dõi và đóng BHXH cho nhân viên.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Báo cáo thuế GTGT theo quý,năm

Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm, độ tuổi 23-25

Ưu tiên người biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, Sapo (Có thể đào tạo)

Thành thạo excel, word

Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, có trí tiến thủ

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tùy thuộc vào năng lực và kết quả kinh doanh của công ty, trung bình 9-11 triệu

Thời gian thử việc 01- 02 tháng

Được tăng lương thâm niên theo quy định của công ty.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc.

Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm

Được hưởng chế độ nghỉ mát, tổng kết cuối năm

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp; đồng nghiệp thân thiện.

Chế độ đào tạo, hướng dẫn tận tình sản phẩm và nghiệp vụ.

