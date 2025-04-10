Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 277 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý, theo dõi sổ sách kế toán chung
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
Làm sổ sách, báo cáo theo quy định của luật kế toán cũng như quy định của công ty, theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Theo dõi và đóng BHXH cho nhân viên.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
Báo cáo thuế GTGT theo quý,năm

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm, độ tuổi 23-25
Ưu tiên người biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, Sapo (Có thể đào tạo)
Thành thạo excel, word
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, có trí tiến thủ

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tùy thuộc vào năng lực và kết quả kinh doanh của công ty, trung bình 9-11 triệu
Thời gian thử việc 01- 02 tháng
Được tăng lương thâm niên theo quy định của công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc.
Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm
Được hưởng chế độ nghỉ mát, tổng kết cuối năm
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp; đồng nghiệp thân thiện.
Chế độ đào tạo, hướng dẫn tận tình sản phẩm và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG

CÔNG TY TNHH ĐỒNG MỸ NGHỆ BẢO LONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 277 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

