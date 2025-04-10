Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần PI Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần PI Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần PI Logistics
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ phần PI Logistics

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần PI Logistics

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 285 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Nhập số liệu, nhật ký chung, chi tiết các tài khoản phát sinh.
Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, và báo cáo thống kê theo quy định của công ty và pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu, làm việc với các cơ quan quản lý khi có phát sinh: cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng....
Làm sổ sách và lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị theo quy định và theo yêu cầu của công ty.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và chứng từ trong việc đốc thúc và thu hồi công nợ.
Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa, SAP,...).
Phổ biến các nội quy, chính sách, quy trình bộ phận kế toán đến toàn bộ nhân viên trong phòng và nhân viên Công ty; giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Ngân hàng.
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên bộ phận.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ phần PI Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13 -16 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán.
Thời gian làm việc 8h-11h30, 13h30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PI Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần PI Logistics

Công ty Cổ phần PI Logistics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

