Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi và giám sát tiến độ học tập và chất lượng học sinh, hỗ trợ giáo viên giảng dạy (giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài) thực hiện đúng chức năng, nội dung giảng dạy, tiến độ học thuật của khóa học.

Cập nhật báo cáo kịp thời tiến độ giảng dạy, các vấn đề phát sinh của lớp tới Ban Giám đốc và các đối tác. Thay mặt công ty trao đổi thông tin học tập tới phụ huynh, học sinh, giáo viên chủ nhiệm các trường học.

Phân phối khung chương trình, tiến độ giảng dạy tới các lớp, giáo viên. Xử lý các tình huống giáo viên phát sinh (nghỉ đột xuất, chuyển đổi/thay thế giáo viên, xung đột lịch giảng dạy…)

Tìm kiếm và xử lý tài liệu phục vụ cho các chương trình học tiếng Anh.

Thiết kế bài giảng theo mục đích sư phạm của từng chương trình cụ thể.

Nắm vững quy trình chuyên môn và tất cả nội dung chuyên môn có liên quan của môn học, khóa học tiếng Anh được giao để làm tài liệu e-learning, giảng dạy trên lớp.

Hỗ trợ quản lý chuyên môn các lớp học: chấm, chữa bài tiếng Anh học thuật theo hướng dẫn và quy chuẩn, form mẫu đã có sẵn của phòng Học thuật.

Tham gia giảng dạy một số lớp thuộc các khóa đào tạo Junior English, các lớp tiếng Anh bổ trợ. Hỗ trợ và thúc đẩy học viên học trực tuyến và trực tiếp.

Trong giờ hành chính: Tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, một số lớp tại Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Smartcom (Hoàng Đạo Thúy, Ocean Park Gia Lâm, Smartcom Đông Anh…)

Ngoài giờ hành chính: Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Smartcom (Hoàng Đạo Thúy, Ocean Park Gia Lâm, Smartcom Đông Anh…)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Trình độ Cử nhân trở lên, chuyên ngành tiếng Anh tại các trường Đại học.

Bằng cấp: Trình độ Cử nhân trở lên, chuyên ngành tiếng Anh

Chứng chỉ: IELTS 6.5 trở lên (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) – đối với các ứng viên không phải cử nhân tiếng Anh, đây là chứng chỉ bắt buộc.

Chứng chỉ: IELTS 6.5 trở lên

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục là lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, thái độ làm việc tích cực.

Khả năng lập kế hoạch, thuyết trình, quản lý công việc, quản lý đội nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn.

Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office, Google Office Suite…)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hành chính: 8.000.000 đ – 13.000.000 đ/tháng

8.000.000 đ – 13.000.000

Lương giảng dạy: 200.000 – 350.000 đ/giờ dạy (Pre A1 – B1) (Một ca dạy học từ 2 giờ - 3 giờ dạy)

200.000 – 350.000

(Một ca dạy học từ 2 giờ - 3 giờ dạy)

Lương chủ nhiệm lớp: 70.000 – 120.000 đ/giờ (Tổng thu nhập tháng từ 15.000.000 – 20.000.000 đ)

70.000 – 120.000

15.000.000 – 20.000.000 đ

Hỗ trợ: chi phí gửi xe; chi phí đi lại (có điều kiện).

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Tiếp xúc đối tác học thuật cao cấp trong nước và quốc tế. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động, chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin