Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kịch bản quay chụp cho sản phẩm Glocal Camp

Kết hợp với các content creator intern khác hoặc CEO để tạo thành sản phẩm cuối cùng đăng lên tất cả nền tảng của AG (fb, tiktok)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm nhất đến năm tư tại các trường đại học trên cả nước.

Ngành học: Ưu tiên Marketing, QTKD, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.

Có tư duy và sự yêu thích đối với Marketing.

Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tiếng Việt, tiếng Anh tốt, yêu cầu tiếng Anh tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc.

Có khả năng thiết kế trên các công cụ cơ bản như Canva.com; Photoshop, Illustrator là một lợi thế. Sử dụng Facebook/Tiktok/Blog là một lợi thế.

Task công việc only short video

Có kinh nghiệm trong tạo dựng kịch bản quay chụp, tự tin dám trước máy quay, edit cơ bản (là 1 điểm cộng)

Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group Thì Được Hưởng Những Gì

Điều kiện nhận lương: nếu tỷ lệ trên 80% (trên tổng số clips được đăng) có phản hồi là ib (track về kỹ thuật) và có 1 sale được chốt thì bắt đầu nhận được lương.

Lương = 5% doanh thu mang về

Cơ hội tham gia GC Sài Gòn và thưởng riêng khác ( nếu performance tốt)

Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển kỹ năng và phục vụ cho chuyên môn công việc

Được tạo cơ hội để sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện công việc, thông qua training kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân

Giúp đỡ thực tập sinh nhìn nhận và thấu hiểu bản thân, qua đó mỗi người sẽ có định hướng cho bản thân trong quá trình phát triển

Có cơ hội được kết nối thực với doanh nghiệp/tổ chức phù hợp với định hướng cá nhân và định hướng doanh nghiệp sau khi hoàn thành xong chương trình thực tập tại Amazing Group.

Được trả mức thù lao 1.000.000 VND (sau thời gian thực tập 3 tháng), thưởng theo hiệu suất công việc trong quá trình thực tập.

Được hỗ trợ chữ ký và mộc thực tập cho Thực tập sinh.

Được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập bởi Amazing Group và được hỗ trợ thư giới thiệu từ cấp quản lý (nếu có nguyện vọng).

Có cơ hội trở thành Best Talent với giải thưởng 5,000,000 VND tiền mặt & cam kết đồng hành cùng chương trình lương Part time không dưới 5,000,000 VND và lương Fulltime không dưới 10,000,000 VND.

Có cơ hội trở thành Best Transformation với giải thưởng: 5,000,000 VND tiền mặt hoặc 01 năm mentoring cố vấn với CEO & thoả thuận lương theo năng lực cá nhân (Parttime/ Fulltime)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group

