Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Hanoi Centerpoint, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Đăng bài tuyển dụng lên các trang web tuyển dụng, các mạng xã hội…
Thu thập thông tin ứng viên từ các nguồn và lưu lại hồ sơ ứng viên.
Xây dựng và quản lý Dữ liệu Ứng viên đầy đủ.
Lọc CV dựa theo các tiêu chí có sẵn.
Cập nhật thông tin ứng viên được lựa chọn tham gia phỏng vấn, xếp lịch phỏng vấn, cập nhật kết quả phỏng vấn trên Hệ thống file dữ liệu có sẵn.
Hỗ trợ gọi điện thoại cho ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn và demo.
Email hẹn lịch phỏng vấn và demo, email cảm ơn và các email tuyển dụng (mẫu email có sẵn).
Hỗ trợ hậu cần công tác tổ chức phỏng vấn.
Hỗ trợ các công việc liên quan đến báo cáo của Nhóm Tuyển dụng.
Check hồ sơ Giáo viên/ Nhân viên đầu vào để thu thập đủ
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và Trưởng phòng Nhân sự và Văn hóa.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có định hướng làm việc trong lĩnh vực Nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên có yêu thích công việc tuyển dụng và nhân sự.
Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản.
Chi tiết, cẩn thận, cầu thị, nhiệt tình và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.000.000 – 3.000.000VNĐ/tháng.
Được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong ngành Nhân sự - Tuyển dụng
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, chuyên nghiệp.
Hỗ trợ dấu mộc nếu ứng viên mong muốn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Hà Nội Centerpoint, Số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

