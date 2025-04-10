Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hanoi Centerpoint, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Đăng bài tuyển dụng lên các trang web tuyển dụng, các mạng xã hội…

Thu thập thông tin ứng viên từ các nguồn và lưu lại hồ sơ ứng viên.

Xây dựng và quản lý Dữ liệu Ứng viên đầy đủ.

Lọc CV dựa theo các tiêu chí có sẵn.

Cập nhật thông tin ứng viên được lựa chọn tham gia phỏng vấn, xếp lịch phỏng vấn, cập nhật kết quả phỏng vấn trên Hệ thống file dữ liệu có sẵn.

Hỗ trợ gọi điện thoại cho ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn và demo.

Email hẹn lịch phỏng vấn và demo, email cảm ơn và các email tuyển dụng (mẫu email có sẵn).

Hỗ trợ hậu cần công tác tổ chức phỏng vấn.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến báo cáo của Nhóm Tuyển dụng.

Check hồ sơ Giáo viên/ Nhân viên đầu vào để thu thập đủ

Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và Trưởng phòng Nhân sự và Văn hóa.

Yêu Cầu Công Việc

Có định hướng làm việc trong lĩnh vực Nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên có yêu thích công việc tuyển dụng và nhân sự.

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản.

Chi tiết, cẩn thận, cầu thị, nhiệt tình và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Mức lương: 2.000.000 – 3.000.000VNĐ/tháng.

Được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong ngành Nhân sự - Tuyển dụng

Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, chuyên nghiệp.

Hỗ trợ dấu mộc nếu ứng viên mong muốn.

Cách Thức Ứng Tuyển

