Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố cổ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng
Địa điểm làm việc: 536 Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai (có thể làm việc online )
Tư vấn tour du lịch, hỗ trợ đặt dịch vụ cho khách hàng
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng qua WhatsApp, email
Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ các vấn đề phát sinh trước - trong - sau chuyến đi
Gửi báo giá, chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng tiềm năng
Phối hợp với các bộ phận điều hành, sales để đảm bảo chất lượng dịch vụ
Yêu Cầu Công Việc
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, CSKH
Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm
Sử dụng thành thạo máy tính, mạng xã hội và các công cụ liên lạc online
Ngoại ngữ : Tiếng Anh
Quyền Lợi
Thu nhập: 6–8 triệu/tháng (Lương cứng + KPI + hoa hồng)
Thưởng hiệu quả, du lịch team building, các tour trải nghiệm miễn phí
Được đào tạo kỹ năng và kiến thức ngành du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
