Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố cổ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc: 536 Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai (có thể làm việc online )

Tư vấn tour du lịch, hỗ trợ đặt dịch vụ cho khách hàng

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng qua WhatsApp, email

Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ các vấn đề phát sinh trước - trong - sau chuyến đi

Gửi báo giá, chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng tiềm năng

Phối hợp với các bộ phận điều hành, sales để đảm bảo chất lượng dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, CSKH

Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm

Sử dụng thành thạo máy tính, mạng xã hội và các công cụ liên lạc online

Ngoại ngữ : Tiếng Anh

Quyền Lợi

Thu nhập: 6–8 triệu/tháng (Lương cứng + KPI + hoa hồng)

Thưởng hiệu quả, du lịch team building, các tour trải nghiệm miễn phí

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức ngành du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL

