Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user) qua hệ thống ticket

Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng, cáp mạng)

Cài đặt và tháo gỡ các phần mềm ứng dụng (Office 365, Teams..)

Thu hồi máy tính khi nhân viên nghỉ việc

Khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng PC, laptop, máy in, photocopy, scan.

Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera)

Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS, tổng đài.

Dán nhãn thiết bị, quản lý tài sản IT.

Quản lý license phần mềm.

Định kỳ Disk Clean-up, Scan Antivirus.

Monitoring (backup, camera, timekeeper, thiết bị mạng, internet,…)

Backup dữ liệu người dùng

Quản lý Tape backup

Theo dõi tình trạng mực in, linh kiện hư hỏng, báo cáo khách hàng mua mới thay thế.

Báo cáo định kỳ và đề xuất phương án tối ưu

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, mạng..

Đã thi các chứng chỉ (MCSA hoặc CCNA) là một lợi thế

Kiến thức: CNTT + hỗ trợ người dùng, Có kiến thức về hệ thống System, Network

Kinh Nghiệm: 01 - 02 năm (Helpdesk)

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp với KH nước ngoài (toeic > 500 hoặc tương đương)

Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm, giữa các phòng ban

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + phụ cấp IT

Lương tháng 13

Gói phúc lợi 9 triệu/năm các ngày lễ, tết

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care

Du lịch, teambuilding/dã ngoại định kì hàng năm

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phong phú

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 4 giá trị cốt lõi là 4C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

